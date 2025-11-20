На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» арестован за изготовление порно с детьми

В Петербурге арестовали актера Колганова за изготовление порно с детьми
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Смольнинский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу актера Владимира Колганова, который обвиняется в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов города.

Суд отправил его в СИЗО до 17 января.

До этого стало известно, что Колганов был задержан 20 ноября. В этот же день ему было предъявлено обвинение, вину обвиняемый не признал и просил избрать более мягкую меру пресечения.

По данным следствия, в 2007 и 2015 годах Колганов, который является известным актером, снимавшимся в том числе в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Морские дьяволы», изготовил и распространил в Сети материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних, которым было от года до двух лет. Готовые материалы распространялись в даркнете и соцсетях.

Ранее российского пенсионера осудили за рассылку детского порно в Telegram.

