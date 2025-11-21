На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье подросток рассказал родителям о курящей подруге и был избит школьниками

В Приморье толпа школьников напала на юношу после того, как он пожаловался на одну из подруг ее родителям. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел в городе Спасск-Дальний. 15-летний молодой человек рассказал семье знакомой о том, что та курит. Чтобы отомстить, компания сначала писала ему в социальных сетях, позже его поймали и избили.

На кадрах с места заметно, как около десяти человек обступили юношу и смотрят, как его избивают сверстники. Снимавший видео оператор смеется над происходящим.

«Парня избили, у него множественные травмы головы, ушиб руки и серьезный фингал под глазом», – сообщается в публикации.

Компания сфотографировала школьника в таком виде и отправила снимки в соцсети.

Родители обратились в полицию. Известно, что в город подросток переехал три года назад, отношения со сверстниками у него не сложились. Школьника нередко травили и «ставили на счетчик».

Ранее в Самарской области мужчину, оскорбившего девушку, увезли в лес и избили.

