«Не в то русло»: россияне тратят на психологов миллиарды рублей

Психологи сегодня стали одной из самых востребованных профессий, россияне активно обращаются к ним за помощью. Такие специалисты помогают людям не оставаться наедине со своими проблемами, в итоге на их услуги уходят миллиарды рублей ежегодно, рассказал в пресс-центре НСН член Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Сенатор подчеркнул, что далеко не все имеют возможность обсуждать свои проблемы с друзьями или близкими – в таких случаях помощь специалиста просто необходима.

«Здесь, конечно же, помогает специалист-психолог, не давая человеку остаться наедине с проблемой и уйти не в то русло, — отметил он. — По некоторым данным, за 2024 год россияне потратили более трех миллиардов рублей на услуги психологов».

До этого бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай призвала включить в ОМС помощь психолога, и организовать работу так, чтобы в каждой клинике было минимум пять специалистов, которые могут оказать психологическую помощь россиянам. Она подчеркнула, что у граждан растет уровень стресса и тревожности, но при этом доступность психологической помощи остается крайне низкой.

