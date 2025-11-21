Врач объяснила, почему на лице появляются сосудистые сеточки

Проступающие на лице капилляры в виде сеточки являются местной реакцией на нарушения кровообращения и застоя крови внутри мелких сосудов. Эта патология называется куперозом. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.

Специалист предупредила, что купероз может также сопровождаться изменениями цвета эпидермиса и потерей эластичности тканей. По ее словам, эта патология и чувствительность кожи взаимосвязаны, поэтому в первую очередь столкнуться с куперозом могут люди со светлой и тонкой кожей, а также с сухой и чувствительной кожей.

При этом дерматолог рассказала, что купероз может сигнализировать о различных серьезных нарушениях: заболеваниях внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, а также обменных и эндокринных нарушений. Поэтому при появлении сосудистой сеточки важно стабилизировать общее состояние и лишь после этого начать устранять местные проявления.

По словам Омаровой, порой будет достаточно местного воздействия на дефект с помощью мазей с составами для укрепления сосудистых стенок, таблеток аскорутина и аскорбиновой кислоты. Для избавления от расширенных капилляров нужно использовать фототерапию, коагуляция лазером, озонотерапия или склеротерапия. Конкретный метод выбирается исходя из типа кожи и глубины расположения сосудов.

Дерматолог напомнила, что не менее важно заботиться о проблемной коже с помощью домашнего ухода и диетотерапии. Также стоит избегать стресса.

«В домашнем уходе для умывания лица используют только теплую воду с мягкими гелями, имеющими нейтральный рН. Увлажняют дерму кремами с легкими текстурами с успокаивающим эффектом, в составе которых есть экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, а также имеющими охлаждающий эффект, снимающими воспалительный процесс», — рассказала врач.

Диета при куперозе включать в себя пищу, которая способствуют укреплению сосудов и повышению их эластичности. По словам эксперта, рацион должен содержат продукты с витаминами К, Р, С, омега-3 и омега-6 жирных кислот, антиоксидантов. Также из диеты следует исключить пищу, провоцирующую резкое расширение и спазм сосудов.

