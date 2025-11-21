Учитель изнасиловал 16 учеников и назвал их лжецами

В Австралии учитель около 30 лет совращал детей в школах

Суд вынес приговор жителю Австралии, который совратил более десяти своих учеников за 27 лет работы. Об этом сообщает abc.net.

На данный момент фигуранту разбирательств 71 год. По версии следствия, в период с 1970-х по начало 2000-х годов педагог насиловал и совершал действия непристойного характера в отношении учеников, которым не было 18 лет.

Всего показания против мужчины дали 16 мужчин. По их словам, когда они учились в школе, учитель сначала устанавливал с ними доверительные отношения, после чего насиловал и приставал к ним во время театральных репетиций, в костюмерных и по дороге в школу.

Сам учитель заявил, что сказанное бывшими подопечными неправда, назвал их лжецами. Они якобы придумали свои истории ради компенсаций. Его адвокат просила суд учесть пожилой возраст фигуранта.

Судья заявил, что во время заседаний педагог не демонстрировал раскаянья в содеянном. Мужчину приговорили к 21 году тюремного заключения. Об условно-досрочном освобождении он сможет ходатайствовать только через 11 лет.

