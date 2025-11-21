На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учитель изнасиловал 16 учеников и назвал их лжецами

В Австралии учитель около 30 лет совращал детей в школах
close
Depositphotos

Суд вынес приговор жителю Австралии, который совратил более десяти своих учеников за 27 лет работы. Об этом сообщает abc.net.

На данный момент фигуранту разбирательств 71 год. По версии следствия, в период с 1970-х по начало 2000-х годов педагог насиловал и совершал действия непристойного характера в отношении учеников, которым не было 18 лет.

Всего показания против мужчины дали 16 мужчин. По их словам, когда они учились в школе, учитель сначала устанавливал с ними доверительные отношения, после чего насиловал и приставал к ним во время театральных репетиций, в костюмерных и по дороге в школу.

Сам учитель заявил, что сказанное бывшими подопечными неправда, назвал их лжецами. Они якобы придумали свои истории ради компенсаций. Его адвокат просила суд учесть пожилой возраст фигуранта.

Судья заявил, что во время заседаний педагог не демонстрировал раскаянья в содеянном. Мужчину приговорили к 21 году тюремного заключения. Об условно-досрочном освобождении он сможет ходатайствовать только через 11 лет.

Ранее учитель изнасиловал маленькую ученицу в туалете школы и получил пожизненный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами