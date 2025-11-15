Учитель изнасиловал маленькую ученицу в туалете школы и получил пожизненный срок

В Индии учитель получил пожизненный срок за изнасилование 10-летней школьницы

В Индии суд вынес приговор 48-летнему учителю, который неоднократно надругался над десятилетней девочкой. Об этом сообщает The Week.

По данным обвинения, мужчина изнасиловал девочку в туалете школы и у себя дома. При каких обстоятельствах она оказалась у педагога дома, не уточняется.

Изначально в отношении мужчины не выдвигали обвинения, связанные с нарушением прав человека. Таким образом он смог выйти под залог.

Однако семья пострадавшей запросила новое расследование, состав следственной группы менялся дважды из-за недовольства ходом мероприятий. Всего в рамках дела допросили 42 свидетеля.

Сам фигурант является членом одной из местных партий. Представители фракции утверждали, что это дело – заговор конкурирующей партии.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Помимо этого, его обязали выплатить пострадавшей 100 000 рупий, а также наложили штраф 50 000 рупий по каждому из пунктов обвинения.

