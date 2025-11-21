Депутат назвала причину возникновения давок в школах

Риск возникновения давки существует в старых школьных зданиях, которые строились по более простым строительным нормам. Об «Известиям» рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Депутат объяснила, что изначально старые здания рассчитывались на меньшие потоки учеников, чем есть сегодня. По ее словам, риск давки в таких учебных заведениях особенно велик во время массового прихода и ухода детей. При этом неспособность помещения справиться с нагрузкой может также сказаться на возможности эффективно организовать эвакуацию из школы, добавила Скрозникова.

Она отметила, что давки в школах должны становиться поводом для обновления подходов к организации пространства, а не причиной для поисков виноватых. При этом, по словам депутата, формально в России есть строгие нормы по коридорам, раздевалкам, столовым и другим помещениям.

«Современные школы, как правило, этим требованиям соответствуют, но значительная часть школьного фонда была построена десятилетия назад, когда и численность учеников была иной, и требования к инфраструктуре были проще. Поэтому в ряде школ помещение может считаться нормативным «на бумаге», но при реальной нагрузке быть слишком тесным. Отсюда возникают сложные ситуации в часы пик, которые формальные проверки не всегда выявляют», — объяснила Скрозникова.

Она также добавила, что пока избегать давок помогают организационные решение, такие как распределение потоков учеников, наличие разных входов для возрастных групп, а также корректировка графика прихода и ухода.

