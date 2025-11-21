На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участник СВО из Татарстана упал на тротуаре и стал инвалидом

В Татарстане участник СВО стал инвалидом, упав около дома
true
true
true
close
Shutterstock

В Набережных Челнах участнику СВО выплатят компенсацию из-за получения травмы на льду, который не убрали во дворе. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Инцидент произошел около подъезда дома на улице Академика Королева. После падения у пострадавшего диагностировали перелом большеберцовой кости.

«Травму зафиксировали в травматологическом пункте, куда пострадавший обратился на следующий день. Факт падения был подтвержден видеосъемкой с камер наблюдения возле подъезда», – говорится в публикации.

Из-за серьезного повреждения челнинец получил инвалидность второй группы.

После прокурорской проверки выяснилось, что управляющая компания не выполняла свои обязанности. В суд направили иск, чтобы организация выплатила участнику СВО компенсацию.

В результате иск удовлетворили. Пострадавший получит 15 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба. Еще 800 тысяч ему передадут за причинение морального вреда.

Ранее в Новосибирской области родственница бойца СВО через суд добилась выплат.

