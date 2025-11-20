Многодетным россиянам в декрете призвали платить до 100% зарплаты

В России нужно пересмотреть правила начисления декретных выплат с ориентиром на прогрессивную шкалу. Уход за ребенком должен оплачиваться в зависимости от количества детей в семье вплоть до 100% уровня зарплаты. Соответствующую инициативу в Минтруд направила депутат Госдумы Яна Лантратова, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Платить россиянам в декрете нужно от 80% до 100% среднего заработка в зависимости от возраста ребенка и очередности рождения, считает парламентарий. Так, при рождении четвертого ребенка нужно предоставлять отпуск до 4,5 года с выплатой в 90% среднего заработка. За пятого и последующих детей она предложила предоставлять до 5,5 года отпуска с выплатой 100% от среднего заработка. Причем такие меры, по мнению Лантратовой, важно предоставить на выбор отцу либо матери ребенка.

Кроме того, депутат предложила ввести для многодетных родителей гибкий график и частичную занятость при сохранении полной зарплаты. Эти меры, по ее мнению, помогут женщинам при рождении детей сохранить профессиональный потенциал и свою квалификацию.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что в России с высокой долей вероятности приравняют декрет к работе с 1 января 2026 года. В действующей системе стаж и пенсионные баллы (ИПК) начисляются за уход за ребенком до 1,5 лет, но общий период не может превышать шести лет и учитывается только уход максимум за четырьмя детьми. Предлагается отменить эти лимиты: засчитывать декретный отпуск в стаж за каждого ребенка, без верхней планки по количеству детей и суммарным годам ухода.

С учетом того, что законопроект уже находится на стадии подготовки к окончательному чтению, его принятие в 2025 году и вступление в силу в 2026 году выглядит логичным и реалистичным сроком, уверен финансист.

