В России ожидают приравнивания декрета к работе с 2026 года

Финансист Трепольский: скорее всего, декрет приравняют к работе с 2026 года
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Скорее всего, в России приравняют декрет к работе с 1 января 2026 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

В Госдуме обсуждается законопроект, по которому отпуск по уходу за ребенком будет засчитываться в страховой стаж наравне с работой без прежних ограничений по срокам (не более шести лет в сумме и максимум на четырех детей). По словам депутата Светланы Бессараб, документ готовят к третьему чтению, финальная редакция пока в проработке. В действующей системе стаж и пенсионные баллы (ИПК) начисляются за уход за ребенком до 1,5 лет, но общий период не может превышать шести лет и учитывается только уход максимум за четырьмя детьми. Предлагается отменить эти лимиты: засчитывать декретный отпуск в стаж за каждого ребенка, без верхней планки по количеству детей и суммарным годам ухода. Формулы расчета ИПК (1,8; 3,6; 5,4 балла) сохраняются, но смогут применяться шире — в отношении каждого ребенка.

«Приравнивание декрета к работе обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, такие изменения уже анонсировались на высоком государственном уровне, в частности по поручению президента, и соответствующий законопроект разрабатывался и обсуждался в Минтруде и Госдуме, что подтверждает серьезность намерений. Во-вторых, эта мера является частью более широкой демографической политики государства, направленной на стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей», — отметил Трепольский.

По его словам, отмена существующих ограничений (когда в стаж засчитывалось только 4,5 года ухода за детьми — по 1,5 года на каждого ребенка) напрямую отвечает задаче обеспечения более справедливых пенсионных прав для матерей. С учетом того, что законопроект уже находится на стадии подготовки к окончательному чтению, его принятие в 2025 году и вступление в силу в 2026 году выглядит логичным и реалистичным сроком, уверен финансист.

По его словам, первый плюс инициативы — увеличение будущей пенсии. Полный учет периода ухода за детьми в страховом стаже (и, как следствие, в пенсионных баллах) приведет к увеличению размера страховой пенсии, и это особенно важно для женщин, которые посвятили значительную часть трудоспособного возраста воспитанию детей, подчеркнул эксперт. Он добавил, что другими плюсами станут социальная справедливость и поддержка, а также демографический стимул. Повышение гарантий пенсионного обеспечения может стать дополнительным, хоть и долгосрочным, стимулом для принятия решения о рождении второго и последующих детей, сказал эксперт.

Он уверен, что основной риск — это значительное увеличение расходов государственного бюджета на пенсионное обеспечение. Приравнивание декрета к работе означает, что государство берет на себя обязательства по финансированию «труда» матерей через пенсионную систему, что требует поиска дополнительных источников финансирования, констатировал финансист.

«Хотя мера справедлива с социальной точки зрения, она может вызвать вопросы о том, как оценивается «труд» по уходу за ребенком по сравнению с трудом на рабочем месте и как это будет отражено в конкретном количестве пенсионных баллов. Законопроект сохраняет условие наличия минимального рабочего стажа перед декретом, что может не решить проблему с пенсионным обеспечением для женщин, которые до декрета не успели официально оформить трудовые отношения», — отметил Трепольский.

Он заключил, что во многих странах ЕС (Германия, Франция, Швеция) существуют системы, которые засчитывают период ухода за детьми в пенсионный стаж или начисляют за него условные пенсионные баллы (кредиты).

Ранее стало известно, насколько декрет мешает карьере.

