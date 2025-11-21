На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую в Камбодже блогершу арестовали за торговлю людьми

WOB: пропавшая в Камбодже блогерша была арестована за торговлю детьми
Блогерша из Китая Чжан Му Чэнь была арестована в Камбодже после того, как две недели считалась пропавшей, пишет World of Buzz. Женщина прилетела в страну для личной поездки, однако 13 ноября, когда она должна была вернуться домой, родственники не смогли с ней связаться, а ее телефон был выключен.

Как выяснилось позже, Чжан находится под стражей и обвиняется в ряде преступлений. Согласно судебным документам, она подозревается в участии в нескольких мошеннических схемах, действовавших с октября по ноябрь, а также в содействии трансграничной торговле людьми. По данным следствия, связанные с преступлениями финансовые средства поступали на счета, зарегистрированные на ее имя.

По информации властей, Чжан сообщала, что направляется в город Сиануквиль для встречи со своим возлюбленным, известным под прозвищем «Брат Лонг». Он также проходит по делу в качестве подозреваемого, но на данный момент остается на свободе. Муниципальный суд Пномпеня предъявил Чжан обвинения по статье 11 Закона о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией, а также по статьям 377 и 380 Уголовного кодекса Камбоджи. В социальных сетях аккаунты китаянки временно недоступны: страницы заблокированы, а ее профиль закрыт для просмотра.

Ранее блогершу обязали заплатить $1,75 млн за соблазнение чужого мужа.

