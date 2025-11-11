На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогершу обязали заплатить $1,75 млн за соблазнение чужого мужа

Звезда TikTok выплатит бывшей жене своего партнера $1,75 млн за разрушение брака
lifeofbrenay/Instagram

Суд в США обязали тиктокершу выплатить $1,75 млн за разрушение чужого брака. Об этом пишет издание Dexerto.

В 2024 году на Бреней Кеннард из Северной Каролины, известную в TikTok под ником «LifeOfBrenay», подала в суд Акира Монтегю, бывшая жена ее нынешнего мужа Тимоти. Женщина обвинила блогершу с миллионами подписчиков в том, что она разрушила ее брак.

По словам Акиры, Кеннард открыто показывала роман в сети, использовала фото ее детей без разрешения и сознательно разрушила ее семью. Она утверждала, что блогер начала отношения с Тимоти задолго до их развода, и добивалась для Кеннард уголовной ответственности. Однако дело осталось гражданским.

На суде сам Тимоти заявил, что никогда не любил бывшую жену и сделал ей предложение «с самым дешевым кольцом, какое смог найти». После полутора лет разбирательств присяжные округа Дарем признали Кеннард виновной по двум пунктам: «отчуждение чувств» и «преступные разговоры». Ей предстоит выплатить компенсацию в размере $1,5 млн и еще $250 тыс. в качестве отдельного штрафа.

Как уточняется, Северная Каролина остается одним из немного штатов, где до сих пор действуют законы, позволяющие подать в суд на человека, вступившего в связь с женатым партнером.

Ранее россиянка переломала ноги новой возлюбленной бывшего мужа и избежала тюрьмы.

