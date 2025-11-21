На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму телефонные мошенники организовали аферы на 50 млн рублей

В Севастополе обнаружили станцию телефонных мошенников на более 300 SIM-карт
Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Севастополе возбуждено уголовное дело жителя Самарской области по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 41-летний мужчина в октябре арендовал в Севастополе две квартиры для установки абонентских терминалов (SIM-боксов), которые используются мошенниками для звонков на российские номера. Далее подозреваемый обеспечивал постоянную работу оборудования тем, что приобретал SIM-карты и ежедневно заменял их в терминалах, отметили в главке.

Впоследствии в арендованных квартирах прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт. Это оборудование использовалось для телефонного мошенничества, утверждает следствие. В итоге, как отмечается, сумма причиненного россиянам ущерба превысила 50 млн руб. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают лиц, которые также могут быть причастными к этой незаконной деятельности, отметили в главке.

В ноябре фейковый «масонский орден» выманил у петербуржца 666 666 руб. Мужчину пригласили в «тайное общество» и предложили пройти обряды посвящения. Атрибутика, свечи, литература и постановочные ритуалы должны были создать впечатление подлинности. Когда же он решил выйти из «ложи», куратор заявил ему, что это приведет к «проклятию души» или же ему нужно будет заплатить «ордену» за нее выкуп.

Ранее пенсионер попытался наказать мошенников и лишился 30 тысяч руб.

