В Крыму телефонные мошенники организовали аферы на 50 млн рублей

В Севастополе возбуждено уголовное дело жителя Самарской области по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 41-летний мужчина в октябре арендовал в Севастополе две квартиры для установки абонентских терминалов (SIM-боксов), которые используются мошенниками для звонков на российские номера. Далее подозреваемый обеспечивал постоянную работу оборудования тем, что приобретал SIM-карты и ежедневно заменял их в терминалах, отметили в главке.

Впоследствии в арендованных квартирах прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт. Это оборудование использовалось для телефонного мошенничества, утверждает следствие. В итоге, как отмечается, сумма причиненного россиянам ущерба превысила 50 млн руб. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают лиц, которые также могут быть причастными к этой незаконной деятельности, отметили в главке.

