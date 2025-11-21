Названы сферы, в которых бухгалтеры получают самую высокую зарплату

На рынке труда наблюдается тенденция к увеличению заработных плат для бухгалтеров. За последний год они в среднем выросли на 10 700 руб. — с 66 700 до 77 400 руб. Такие данные есть в распоряжении РИАМО. Примечательно, что медианная зарплата в вакансиях превышает ожидания соискателей на 5 400 рублей, что свидетельствует о дефиците квалифицированных кадров.

Наиболее значительный рост оплаты труда бухгалтеров, по информации издания, зафиксирован в государственном секторе, где вознаграждения выросли на 55 800 руб. и достигли 127 500 руб. В сфере искусства и культуры прибавка составила 47 500 руб. с итоговым показателем 117 500 руб. Сфера бизнес-услуг продемонстрировала увеличение на 13 200 руб. до 89 300 руб., химическая промышленность и производство удобрений — на 11 300 руб. до 80 000 руб., а сектор промышленного оборудования — на 9 900 руб. до 89 900 руб.

Востребованность профессии бухгалтера продолжает расти. За прошедшее десятилетие количество предложений о работе для них увеличилось в 4 раза, что является высоким показателем, отмечают журналисты.

