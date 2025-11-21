На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы сферы, в которых бухгалтеры получают самую высокую зарплату

В России самую высокую зарплату получают бухгалтеры в государственном секторе
true
true
true
close
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

На рынке труда наблюдается тенденция к увеличению заработных плат для бухгалтеров. За последний год они в среднем выросли на 10 700 руб. — с 66 700 до 77 400 руб. Такие данные есть в распоряжении РИАМО. Примечательно, что медианная зарплата в вакансиях превышает ожидания соискателей на 5 400 рублей, что свидетельствует о дефиците квалифицированных кадров.

Наиболее значительный рост оплаты труда бухгалтеров, по информации издания, зафиксирован в государственном секторе, где вознаграждения выросли на 55 800 руб. и достигли 127 500 руб. В сфере искусства и культуры прибавка составила 47 500 руб. с итоговым показателем 117 500 руб. Сфера бизнес-услуг продемонстрировала увеличение на 13 200 руб. до 89 300 руб., химическая промышленность и производство удобрений — на 11 300 руб. до 80 000 руб., а сектор промышленного оборудования — на 9 900 руб. до 89 900 руб.

Востребованность профессии бухгалтера продолжает расти. За прошедшее десятилетие количество предложений о работе для них увеличилось в 4 раза, что является высоким показателем, отмечают журналисты.

В России 21 ноября свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и работники налоговых органов. Православные верующие обращаются к небесному воинству в праздник Собора архистратига Михаила. А народные приметы предупреждают: в Михайлов день не стоит мыть голову, чтобы не лишиться ясности ума. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько компаний поддержали новые налоговые изменения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами