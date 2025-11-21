21 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 ноября мир отмечает Всемирный день телевидения. В России поздравления с профессиональным праздником принимают работники налоговых органов и бухгалтеры. Православные верующие обращаются к небесному воинству в праздник Собора архистратига Михаила. А народные приметы предупреждают: в Михайлов день не стоит мыть голову, чтобы не лишиться ясности ума. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 ноября

Всемирный день телевидения

Организация Объединенных Наций учредила этот праздник в 1996 году в честь проведения первого Всемирного телевизионного форума, где обсуждалось возрастающее влияние телевидения на современный мир и принятие решений. Хотя первые эксперименты с телевещанием начались еще в 1920-х годах, а регулярное вещание в СССР стартовало в 1939-м, именно в конце XX века телевидение стало поистине глобальным феноменом.

День работника налоговых органов РФ

Праздник отмечают в России с 2000 года, дата 21 ноября выбрана не случайно. В этот день в 1991 году указом президента Бориса Ельцина была создана Государственная налоговая служба РСФСР. Сегодня сотрудников Федеральной налоговой службы поздравляют на торжественных мероприятиях. Руководство награждает лучших специалистов почетными грамотами.

История налоговой системы в нашей стране насчитывает много веков. Еще Иван Грозный учредил Приказ Большого прихода — первый госорган, заведовавший доходами казны. При Петре I были изданы указы о сборе налогов, в частности был принят знаменитый налог на бороды, который не только пополнял бюджет, но и продвигал европейскую моду.

close Константин Михальчевский/РИА Новости

День бухгалтера в России

21 ноября 1996 года в Российской Федерации был принят закон «О бухгалтерском учете». С тех пор этот день бухгалтеры считают своим праздником. Профессия требует внимательности, точности, аналитического мышления и глубоких знаний законодательства, ведь от деятельности бухгалтера во многом зависит финансовая стабильность и эффективность предприятия, учет доходов и расходов, уплата налогов и сдача отчетности.

Кстати, это не единственный праздник бухгалтеров в году. Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября, есть локальные праздники, например, День московского бухгалтера — его празднуют 16 ноября.

День военной присяги в России

Эту памятную дату отмечают в нашей стране с 2023 года. В этот день в 1721 году император Петр I издал указ о присяге для разных чинов — военные, гражданские, духовные лица при определении на службу должны были принести клятву верности. Праздник напоминает о долге, преданности, беззаветном служении Родине, уважительном отношении к защитникам Отечества.

Всемирный день приветствий

История праздника берет начало в 1973 году, в разгар Холодной войны. Два брата из США, Брайан и Майкл Маккорманы, в знак протеста против международной напряженности разослали письма с простыми приветствиями во все уголки планеты. Они просили адресатов просто поприветствовать еще десятерых людей. Эта скромная акция выросла в праздник, который сегодня отмечают более чем в 180 странах. Его суть проста: достаточно поприветствовать как минимум десять незнакомцев, чтобы внести свой вклад в укрепление мира. Это может быть обычное рукопожатие, дружеское «Здравствуй!» или сообщение в социальных сетях.

Какие праздники и памятные даты отмечают 21 ноября в других странах

День гомеопатии — Бразилия. В Бразилии гомеопатия — полноценная часть государственной системы здравоохранения. Еще в 1980 году Бразильская медицинская ассоциация признала гомеопатию врачебной специальностью. Для получения специализации врачи должны пройти курс обучения продолжительностью более тысячи часов. Эта практика прочно укрепилась в стране: сегодня в Бразилии работает почти три тысячи врачей-гомеопатов и фармацевтов, специализирующихся на этом направлении.

Национальный день рыбы — Индонезия. Индонезия, будучи крупнейшим островным государством, учредила Национальный день рыбы в 2014 году, чтобы подчеркнуть огромную роль рыболовства в экономике и продовольственной безопасности страны. Для Индонезии это жизненно важная отрасль. Страна занимает третье место в мире по объемам рыболовства и аквакультуры, уступая только Китаю и Индии. Ведущими экспортными товарами являются сом, креветки и тунец.

Религиозные праздники 21 ноября

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных

Православная церковь установила этот праздник в начале IV века, вскоре после прекращения гонений на христиан. Его утвердил поместный собор, который проходил в городе Лаодикии (древнегреческий город на границе Карии и Лидии в Малой Азии; руины — вблизи турецкого поселка Эскихисар). Отцы собора видели в православном почитании ангелов важный духовный противовес языческим ересям и суевериям, которые в то время еще были сильны. Они выбрали для празднования ноябрь, и это не случайно. Ноябрь — девятый месяц от марта, который в старину считали началом года, а число девять символизирует девять чинов ангельских, о которых говорит Священное Писание и святое Предание.

Этот день посвящен не одному святому, а прославлению всего ангельского мира и его предводителя — архистратига Михаила. Само слово «собор» здесь означает собрание, объединение верующих для общей молитвы всем небесным силам. Традиционно в этот праздник верующие вспоминают всю иерархию небесных сил, которую разделяют на три лика. В первый входят самые близкие к Богу духи: престолы, херувимы и серафимы. Второй лик составляют власти, господства и силы, а третий — ангелы, архангелы и начала, которые наиболее близки к людям и служат их спасению.

close Икона «Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных» Храм Михаила Архангела

21 ноября Русская православная церковь также отмечает • День архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.



Католическая церковь в этот день празднует



• Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник в память о том, как родители Богородицы Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм, где она была введена первосвященником во Святая святых — центральное место храма.

Народные праздники и приметы 21 ноября

Михайлов день

В народе празднование Собора Архистратига Михаила получило название Михайлов день, а ласково — Михайловские оттепели, или Михайловские грязи. Такие прозвища родились из-за частых потеплений в этот период, когда подтаявший снег превращал дороги в непролазную грязь. Люди подмечали: если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы. Но случались и михайловские морозы, о которых говорили иначе: Михайло мосты мостит.

Для крестьян этот день был одним из самых веселых и сытных в году. К 21 ноября все основные работы заканчивались, урожай был убран, а амбары — полны. Кроме того, к этому времени сельские жители получали выручку за проданные товары. Поскольку через неделю после Михайлова дня начинался строгий Рождественский пост, люди стремились как следует перед ним отдохнуть и накрыть богатые столы. Хозяйки готовили мясные блюда, чаще всего холодец, пекли пироги из муки нового урожая и варили ароматное домашнее пиво. Существовала особая поговорка: не мудрено, что пиво сварено, мудрено — что не выпито. Гостеприимство считалось залогом будущего благополучия, поэтому люди ходили в гости и сами радушно принимали родных и друзей.

С праздником связывали и ряд строгих запретов. В Михайлов день нельзя было работать, особенно с острыми предметами — рубить, резать, ткать или шить. Считалось, что это может прогневать святого Михаила. Также люди верили, что тот, кто вымоет голову в этот день, рискует «вымыть весь ум».

Приметы

Утренний иней — к снежной зиме.

Туман с утра предвещал скорую оттепель.

Ясный день считался предвестником грядущих трескучих морозов.

Снегопад в Михайлов день предсказывал снежную Пасху.

Какие исторические события произошли 21 ноября

1472 год — в Москве великий князь Иван III обвенчался с византийской царевной Софией Палеолог. Этот брак связал московский двор с родом последних императоров Византии и укрепил представление о России как о наследнице Константинополя.

1783 год — над Парижем Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа д'Арланд совершили первый в истории свободный полет человека на воздушном шаре, построенном братьями Монгольфье. Они поднялись примерно на 900 метров и пролетели около 10 км за 25–26 минут.

1877 год — американский изобретатель и инженер Томас Эдисон объявил о создании фонографа — аппарата, который записывал звук на цилиндр и позволял услышать собственный голос. Вскоре он продемонстрировал его журналистам. «Говорящая коробка» вызвала у публики шок.

1916 год — в Эгейском море, налетев на немецкую мину, затонул «Британник» — корабль-близнец «Олимпика» и «Титаника». На тот момент судно было большим плавучим госпиталем. При крушении почти все люди выжили: 1036 человек спаслось, 30 — погибло. В числе выживших оказались медсестра Вайолет Джессоп и кочегар Артур Джон Прист, пережившие до этого катастрофу на «Титанике».

1937 год — в Большом зале Ленинградской филармонии оркестр под управлением Евгения Мравинского впервые исполнил Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича. Публика встретила произведение длительной овацией, а критики отметили, что композитор нашел язык, который устроил и власть, и зал.

1999 год — с космодрома Цзюцюань ракета «Чанчжэн-2F» вывела на орбиту первый китайский испытательный беспилотный корабль «Шенчжоу-1». Аппарат облетел Землю 14 раз примерно за 21 час и благополучно вернулся в степи Монголии, подтвердив готовность страны к пилотируемой программе.

2019 год — московскому театру Ленком официально присвоили имя Марка Захарова в честь режиссера, который руководил сценой более сорока лет.

close Цветы в память о режиссере М. Захарове у входа в театр «Ленком», 28 сентября 2019 года Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Дни рождения и юбилеи 21 ноября

В 1694 году родился Вольтер — французский философ и писатель эпохи Просвещения, автор повести «Кандид» и язвительных памфлетов против фанатизма и тирании.

В 1834 году родилась Гетти Грин — американская предпринимательница и финансист, которую при жизни называли самой богатой женщиной США. Она сделала капитал на облигациях и недвижимости, избегала роскоши, получила прозвище «ведьма Уолл-стрит».

В 1918 году родился Михаил Глузский — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Сыграл более чем в ста тридцати фильмах, преподавал во ВГИКе.

В 1944 году родился Александр Горленко — советский и российский режиссер мультипликации и художник, автор и соавтор мультфильмов «Новые бременские», «Одна ночь из тысячи» и других. Много лет работал на студии «Союзмультфильм», занимался обучением молодых аниматоров. Ушел из жизни в 2024 году.

В 1961 году родился Алексей Веселкин — советский и российский актер, театральный режиссер, теле- и радиоведущий, заслуженный артист России. Широкую известность ему принесло телевидение и шоу «Сделка?!».

close Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Кто отмечает дни рождения

85 лет исполняется Наталии Макаровой — советской и американской балерине, балетмейстеру, актрисе театра и кино.

62 года исполняется Николетт Шеридан — британской актрисе кино и телевидения. Известна ролью Иди Бритт в сериале «Отчаянные домохозяйки».

close Николетт Шеридан Matt Sayles/AP

60 лет исполняется Бьорк — исландской певице, актрисе и автору песен, одной из самых самобытных фигур в мировой поп и экспериментальной музыке.

54 года исполняется Алексею Колгану — российскому актеру театра и кино, мастеру дубляжа, голосу Шрэка в русской версии анимационной саги.