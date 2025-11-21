Милонов назвал лучший подарок для любой женщины на День матери

Для любой женщины лучшим подарком на День матери являются новости о беременности, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В преддверии праздника он пожелал всем молодым россиянкам, еще не ставшим мамой, поскорее забеременеть и познать радость материнства.

«Я из года в год говорил и продолжу, что для женщины самым ценным подарком на День матери является новость о пополнении в семье. Молодым мамам нужно рожать как можно больше детишек», — заявил депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пожелал поскорее забеременеть каждой молодой женщине, еще не ставшей матерью, а каждой бабушке увидеть новорожденных внуков. Также парламентарий призвал воспитывать девочек с осознанием того, что в будущем они должны стать хорошими мамами.

При этом Милонов добавил, что в каждой семье должен быть мужчина, который сможет обеспечить свою супругу, рожающую «наследников и наследниц».

До этого депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что российским женщинам необходимо рожать детей до 35 лет. Свою позицию она обосновала полученными в медицинском институте знаниями, согласно которым после 35 лет риск генетических мутаций возрастает «в геометрической прогрессии».

