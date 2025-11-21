На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Милонов назвал лучший подарок для любой женщины на День матери

Депутат Милонов назвал беременность лучшим подарком на День матери
true
true
true
close
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Для любой женщины лучшим подарком на День матери являются новости о беременности, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В преддверии праздника он пожелал всем молодым россиянкам, еще не ставшим мамой, поскорее забеременеть и познать радость материнства.

«Я из года в год говорил и продолжу, что для женщины самым ценным подарком на День матери является новость о пополнении в семье. Молодым мамам нужно рожать как можно больше детишек», — заявил депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пожелал поскорее забеременеть каждой молодой женщине, еще не ставшей матерью, а каждой бабушке увидеть новорожденных внуков. Также парламентарий призвал воспитывать девочек с осознанием того, что в будущем они должны стать хорошими мамами.

При этом Милонов добавил, что в каждой семье должен быть мужчина, который сможет обеспечить свою супругу, рожающую «наследников и наследниц».

До этого депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что российским женщинам необходимо рожать детей до 35 лет. Свою позицию она обосновала полученными в медицинском институте знаниями, согласно которым после 35 лет риск генетических мутаций возрастает «в геометрической прогрессии».

Ранее флорист рассказала, какие цветы лучше выбрать на День матери.

