Флорист рассказала, какие цветы лучше выбрать на День матери

Россияне при желании смогут выбрать бюджетные, но красивые цветы на День матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Так, самый дешевый вариант букета обойдется в сумму порядка 1,8 тыс. рублей. Это своего рода «цветочное ассорти» из хризантем, гвоздик и декоративных элементов, рассказала глава Ассоциации флористов РФ Валентина Сафронова Общественной Службе Новостей.

«Аналогичный букет, который будет разбавлен кустовыми розами, эвкалиптом и дизайнерской упаковкой, обойдется уже в 3000 рублей», — отметила специалист.

По словам Сафроновой, наиболее популярными у жителей столичного региона остаются розы и хризантемы – их россияне дарят на все праздники от дня рождения до 8 Марта. Из роз составляют самые роскошные букеты – эти цветы считаются лучшими для более внушительного бюджета. Так, стоимость таких букетов варьируется от 3,5 тыс. до 11 тыс. рублей в зависимости от сорта и количества цветов, отметила Сафронова.

Букеты из хризантем считаются лучшей альтернативой розам, причем они отличаются своей стойкостью, добавила флорист.

«Именно хризантемы дольше всех остальных цветов способны выстоять в домашних условиях», — пояснила она, добавив, что такие букеты в среднем стоят от 3,5 тыс. до 6 тыс. рублей.

Недавнее исследование показало, что россияне на День матери тратят в среднем около 3600 рублей. Но большинство (43%) укладывается в 3000 рублей. Еще почти треть (29%) закладывают бюджет от 3000 до 5000 рублей, а 24% готовы потратить более 5000 рублей, из них 5% — более 10000 рублей. В основном на День матери дарят цветы (66%) и внимание (50%) — каждый второй подарок не обходится без теплых слов благодарности. Каждый третий (37%) дарит съедобные подарки — например, конфеты, шоколад или деликатесы.

Ранее сообщалось о планах проверить в России завышение цен на цветы.