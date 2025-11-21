На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина пролежал на матрасе 33 часа и выиграл в конкурсе

OC: китаец 33 часа пролежал на матрасе и выиграл $400
true
true
true
close
Соцсети

Мужчина из Китая 33 часа пролежал на матрасе и выиграл в конкурсе, пишет Oddity Central.

В торговом центре города Баотоу, расположенного в провинции Внутренняя Монголия, прошел необычный конкурс, в котором участники должны были как можно дольше оставаться лежащими на матрасе. Идея мероприятия была вдохновлена популярным в Китае интернет-трендом «лежать ровно», предполагающим отказ от чрезмерного стремления к успеху и выбор минималистичного образа жизни.

В конкурсе приняли участие 240 человек. Участникам разрешалось читать, пользоваться мобильными телефонами, есть или менять положение на матрасе, однако вставать, в том числе для посещения туалета, было запрещено. Победителем становился тот, кто оставался лежать дольше всех.

За первые 24 часа соревнования выбыли 186 человек. К 30-му часу в конкурсе осталось только несколько человек. На отметке 33 часа 9 минут продолжали участие трое финалистов. Спустя две минуты один из них выбыл. Оставшиеся двое выдержали еще более 20 минут. В итоге через 33 часа 35 минут один из участников прекратил борьбу, а другой был объявлен победителем.

По информации китайских СМИ, мужчина использовал подгузники, что не нарушало правила — многие участники прибегали к тому же. Победитель получил приз в размере $420.

Ранее соцсети рассмешила собака, смотрящая лежа на диване видео на телефоне.

