Соцсети рассмешила собака, смотрящая лежа на диване видео на телефоне

Animals Lover/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соцсети рассмешила собака, которая смотрела видео на телефоне, когда лежала на диване, пишет NDTV.

Популярность в соцсетях получил щенок золотистого ретривера. Хозяева собаки сфотографировали питомца, пока тот лежал на диване животом кверху и смотрел видео на телефоне. Чтобы животному было удобнее, владельцы сделали для телефона специальную подставку.

«Вы так же проводите выходные?» — подписали публикацию авторы поста.

Собака с телефоном рассмешила зрителей, которые увидели в питомце самих себя.

«Мобильные телефоны сначала погубили людей, а теперь собак», — шутят комментаторы.

Ранее соцсети напугала «жуткая» оптическая иллюзия с собакой. Зрители заметили на кадре третий глаз у животного и долго не могли понять, откуда он там взялся, признаваясь, что картина выглядит «жутко».