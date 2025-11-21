В МЧС рассказали о поисках пропавшего в горах Адыгеи туриста

Поиски пропавшего в горах Адыгеи туриста осложнены погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

«Вчера для усиления группировки из Майкопа к месту поиска пропавшего туриста выехали еще четыре спасателя Адыгейского поисково-спасательного отряда имени А. М. Носкова – филиала ЮРПСО МЧС России. Работы осложнены сложным скальным рельефом и глубоким снежным покровом», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пропавшего мужчину ищут девять сотрудников ведомства.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что 42-летний Василий Усатиков из Краснодара отправился в горы с беременной женой. Во время похода он решил самостоятельно подняться на гору Тыбга высотой 3064 метра.

Мужчина оставил жену в лагере, взял ледоруб и отправился в путь. Женщина ждала его в течение суток, и, так как он не появился, спустилась и сообщила о пропаже человека. Вскоре спасатели выдвинулись на поиски. Известно, что мужчина не в первый раз пошел в поход. Его жена является уроженкой Бали, откуда она переехала в Россию некоторое время назад. Пара вместе около года.

