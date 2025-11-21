Женщина лишилась конечностей из-за опасной инфекции

Джейн Хейли из Канады потеряла руки и ноги после стремительного развития редкой формы стрептококковой инфекции, приведшей к септическому шоку и масштабному некрозу тканей, пишет LADBible.

Как рассказала женщина, в июне 2025 года она перенесла ангину и завершила курс антибиотиков. Однако уже в августе Хейли почувствовала сильную боль в челюсти, щеке и шее. Решив, что это осложнение, она обратилась на медицинскую линию, где ей рекомендовали вызвать скорую.

При поступлении в больницу состояние пациентки резко ухудшилось — давление и пульс упали, ее ввели в медикаментозную кому. Врачи диагностировали стрептококк группы А, осложнившийся синдромом септического шока, который вызвал тяжелые поражения тканей и угрозу мультиорганной недостаточности.

Медикам пришлось принять решение об ампутации конечностей, чтобы сохранить пациентке жизнь. Как отмечают врачи, руки и ноги Хейли буквально почернели в считанные недели из-за некроза.

По данным специалистов, бактерии стрептококка группы А обычно вызывают ангину или легкие кожные инфекции, но в редких случаях приводят к опасным состояниям, среди которых — стрептококковый токсический шок.

После перевода в специализированную клинику Хейли перенесла ампутацию обеих рук в конце сентября, а в октябре — ампутацию обеих ног ниже колена. Позднее ей выполнили операцию по восстановлению нервных связей.

Сейчас женщина проходит реабилитацию, включая физическую и психическую терапию. Она надеется в будущем вновь водить автомобиль, плавать и бегать с протезами.

Ранее британец подрался на улице и перенес «плотоядную болезнь».