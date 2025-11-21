На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина лишилась конечностей из-за опасной инфекции

LADBible: канадка потеряла конечности из-за редкой стрептококковой инфекции
true
true
true
close
Kennedy News and Media

Джейн Хейли из Канады потеряла руки и ноги после стремительного развития редкой формы стрептококковой инфекции, приведшей к септическому шоку и масштабному некрозу тканей, пишет LADBible.

Как рассказала женщина, в июне 2025 года она перенесла ангину и завершила курс антибиотиков. Однако уже в августе Хейли почувствовала сильную боль в челюсти, щеке и шее. Решив, что это осложнение, она обратилась на медицинскую линию, где ей рекомендовали вызвать скорую.

При поступлении в больницу состояние пациентки резко ухудшилось — давление и пульс упали, ее ввели в медикаментозную кому. Врачи диагностировали стрептококк группы А, осложнившийся синдромом септического шока, который вызвал тяжелые поражения тканей и угрозу мультиорганной недостаточности.

Медикам пришлось принять решение об ампутации конечностей, чтобы сохранить пациентке жизнь. Как отмечают врачи, руки и ноги Хейли буквально почернели в считанные недели из-за некроза.

По данным специалистов, бактерии стрептококка группы А обычно вызывают ангину или легкие кожные инфекции, но в редких случаях приводят к опасным состояниям, среди которых — стрептококковый токсический шок.

После перевода в специализированную клинику Хейли перенесла ампутацию обеих рук в конце сентября, а в октябре — ампутацию обеих ног ниже колена. Позднее ей выполнили операцию по восстановлению нервных связей.

Сейчас женщина проходит реабилитацию, включая физическую и психическую терапию. Она надеется в будущем вновь водить автомобиль, плавать и бегать с протезами.

Ранее британец подрался на улице и перенес «плотоядную болезнь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами