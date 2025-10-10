Британец подрался на улице и перенес «плотоядную болезнь», из-за которой попал в реанимацию, пишет Mirror.

32-летний Джек Бирн провел несколько месяцев в больнице после того, как перенес редкую и опасную для жизни инфекцию — некротизирующий фасциит, также известный как «плотоядная болезнь». Заболевание развилось после травмы головы, полученной в результате нападения в центре Глазго.

По данным полиции, Бирн был ранен в голову во время ссоры. Первоначально мужчина не придал серьезного значения ране, однако спустя несколько дней его лицо начало опухать, появились проблемы с координацией, и он потерял сознание.

После госпитализации врачи диагностировали у него некротизирующий фасциит. Джек провел несколько недель в коме, перенес многочисленные операции, включая пересадку мышц со спины на лицо. В результате болезни он потерял 80% зрения на один глаз и получил многочисленные шрамы после неудачных пересадок кожи.

«Теперь мне приходится заново учиться ходить, есть и говорить», — рассказал мужчина.

Сейчас он проходит длительную реабилитацию и страдает от посттравматического стрессового расстройства. Его друзья организовали сбор средств, чтобы помочь ему начать жизнь заново после выписки из больницы.

