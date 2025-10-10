На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британец подрался на улице и перенес «плотоядную болезнь»

Mirror: британец оказался в реанимации из-за плотоядной болезни
true
true
true
close
Соцсети

Британец подрался на улице и перенес «плотоядную болезнь», из-за которой попал в реанимацию, пишет Mirror.

32-летний Джек Бирн провел несколько месяцев в больнице после того, как перенес редкую и опасную для жизни инфекцию — некротизирующий фасциит, также известный как «плотоядная болезнь». Заболевание развилось после травмы головы, полученной в результате нападения в центре Глазго.

По данным полиции, Бирн был ранен в голову во время ссоры. Первоначально мужчина не придал серьезного значения ране, однако спустя несколько дней его лицо начало опухать, появились проблемы с координацией, и он потерял сознание.

После госпитализации врачи диагностировали у него некротизирующий фасциит. Джек провел несколько недель в коме, перенес многочисленные операции, включая пересадку мышц со спины на лицо. В результате болезни он потерял 80% зрения на один глаз и получил многочисленные шрамы после неудачных пересадок кожи.

«Теперь мне приходится заново учиться ходить, есть и говорить», — рассказал мужчина.

Сейчас он проходит длительную реабилитацию и страдает от посттравматического стрессового расстройства. Его друзья организовали сбор средств, чтобы помочь ему начать жизнь заново после выписки из больницы.

Ранее мужчина, считавший, что у него грипп, лишился ног.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами