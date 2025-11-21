Спелеолог рассказал, могла ли семья Усольцевых жить в пещере

Спелеолог Долотов заявил, что Усольцевы столкнулись бы с трудностями в пещере

Пропавшей в тайге Красноярского края семье Усольцевых было бы трудно жить в пещере. Таким мнением с aif.ru поделился спелеолог Юрий Долотов.

Специалист объяснил, что современному человеку сложно выживать в дикой природе, поскольку он потерял навык добывания еды в таких условиях. По словам Долотова, зимой необходимо охотиться, а также уметь разводить огонь и постоянно его поддерживать.

При этом спелеолог отметил, что в температура в некоторых пещерах бывает достаточно теплая, если отойти подальше от входа, поэтому там действительно можно провести какое-то время. Однако он предупредил, что в глубине нельзя разжигать огонь, потому что там дым представляет особую опасность.

«Нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти — нужен источник света. Вода далеко не во всех пещерах присутствует, но зимой можно снег использовать. Поэтому разве что в пещеру можно приходить ночевать», — сказал эксперт.

Он также добавил, что пещера — не самое безопасное место для укрытия, особенно для детей.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев пошел в поход вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью. Семья отправилась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, однако 28 числа перестала выходить на связь. В связи с этим возбудили уголовное дело.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в четырех километрах от поселка Кутурчин. Специалисты осмотрели все ходы и гроты, но признаки пребывания там не были обнаружены.

