Кинолог высказался о роли собаки в исчезновении семьи Усольцевых

Вельш-корги по кличке Лада, которую пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых взяла с собой в поход, могла стать как их спасителем, так и роковым фактором, окончательно запутавшим в лесу. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил кинолог Николай Козлов.

Специалист отметил, что обычно корги обладают всеми данными, чтобы стать живым компасом для своих заблудившихся хозяев. По его словам, природные способности собак к ориентированию значительно лучше человеческих.

«Собаки прекрасно знают, где находится след человека, они его хорошо чувствуют, распознают. Обоняние у собак в 50 раз лучше человеческого. Они видят следы носом так же, как мы видим отпечатки следов на песке», — объяснил Козлов.

Кинолог добавил, что если Лада была подготовлена ходить по следу, то она могла бы уловить знакомый запах и вывести за собой Усольцевых. Однако этот сценарий имеет риск разрушиться из-за непонимания, отметил эксперт. Пропавшие могли не осознать то, что пыталась донести до них собака, взявшая след, из-за чего увели ее в другую сторону.

По словам специалиста, корги, испытавшая стресс, голод и инстинктивную тягу к исследованию, также могла перестать воспринимать хозяев как ориентир и сбежать.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев пошел в поход вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью. Семья отправилась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, однако 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Активная фаза поисков пропавших завершилась 12 октября. В операции участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны. В конце октября работу осложнили снегопады и сильный ветер.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 километрах от поселка Кутурчин. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота, но признаков пребывания семьи там не обнаружили.

