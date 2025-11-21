В Росавиации опровергли информацию о введении ограничений на работу Внуково

Росавиация не сообщала о введении ограничений на работу московского аэропорта Внуково. Об этом написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань работает штатно. Прошу не поддаваться на провокационные сообщения ряда ТГ-каналов и традиционных медиа», — говорится в сообщении.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Представитель Росавиации уточнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

18 ноября глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре РФ, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

