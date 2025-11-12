В организме человека нашли ген, который усиливает вирус бешенства

Ген PARP14 защищает от герпеса и COVID-19, но способствует размножению в организме рабдовирусов, включая вирус бешенства. К такому выводу пришли ученые из Канзасского университета. Работа опубликована в журнале mBio.

Ген PARP14 присутствует у человека и всех млекопитающих. Он играет ключевую роль в регулировании интерферона — важного элемента врожденной иммунной системы.

«Мы впервые показали, что PARP14 обладает противовирусной активностью в отношении множества вирусов. Кодируемый им одноименный белок не только помогает уничтожать вирусы, но и усиливает иммунный ответ, действуя сразу по нескольким направлениям», — отметил старший автор исследования, доцент Энтони Фер.

Ученые впервые обратили внимание на PARP14 во время исследований, связанных с COVID-19. Команда обнаружила, что белок активно подавляет коронавирусы, помогая организму «сдерживать» инфекцию. Позже исследователи выяснили, что PARP14 также способен бороться с вирусом простого герпеса (ВПГ-1). Сейчас команда получила новый грант на изучение его роли в инфекциях, вызванных вирусами герпеса.

Однако, как отмечают ученые, белок может вести себя по-разному в зависимости от типа вируса. В частности, PARP14 способствует размножению рабдовирусов, включая вирус бешенства. По словам Фера, это открывает возможности для разработки лекарств, которые смогут как усиливать, так и подавлять активность PARP14 в зависимости от клинической задачи.

Кроме того, роль PARP14 выходит за рамки вирусных инфекций. Ученые считают, что он может быть связан с регуляцией воспалительных процессов и аутоиммунных заболеваний. Ингибирование активности PARP14 потенциально способно уменьшить проявления хронического воспаления, диабета и других нарушений, связанных с гиперактивностью иммунной системы.

