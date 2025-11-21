На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У пострадавшего в Малайзии мальчика не выдержало сердце из-за яда медузы

RT: у ужаленного медузой в Малайзии ребенка не выдержало сердце
true
true
true
close
Art_Volkusha/Shutterstock/FOTODOM

У двухлетнего мальчика, которого ужалила медуза в Малайзии, не выдержало сердце. Об этом сообщает RT.

Бабушка рассказала, что у ребенка не было какой-либо аллергии или болезней, он был абсолютно здоров. При этом ранее он уже летал на отдых с родителями. Семья старалась выбираться на отдых два раза в год.

Сама женщина узнала о произошедшем от родителей внука сразу после того, как его доставили в больницу.

«С тех пор мы молились день и ночь за нашего внука. Самый жизнерадостный и светлый мальчик», – рассказала она.

О том, что семья лишилась ребенка стало известно накануне. Малолетний играл в море, но в какой-то момент его ужалила медуза. По словам родителей, спасателей рядом не было, поэтому отец и очевидцы оказывали помощь самостоятельно.

Позже мальчик попал в больницу и провел в реанимации несколько дней, но не выжил.

По словам пары, на месте не было ограждений или предупреждений об опасных морских обитателях.

Ранее россиянка едва не потеряла сознание после ожога от медузы в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами