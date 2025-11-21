У пострадавшего в Малайзии мальчика не выдержало сердце из-за яда медузы

RT: у ужаленного медузой в Малайзии ребенка не выдержало сердце

У двухлетнего мальчика, которого ужалила медуза в Малайзии, не выдержало сердце. Об этом сообщает RT.

Бабушка рассказала, что у ребенка не было какой-либо аллергии или болезней, он был абсолютно здоров. При этом ранее он уже летал на отдых с родителями. Семья старалась выбираться на отдых два раза в год.

Сама женщина узнала о произошедшем от родителей внука сразу после того, как его доставили в больницу.

«С тех пор мы молились день и ночь за нашего внука. Самый жизнерадостный и светлый мальчик», – рассказала она.

О том, что семья лишилась ребенка стало известно накануне. Малолетний играл в море, но в какой-то момент его ужалила медуза. По словам родителей, спасателей рядом не было, поэтому отец и очевидцы оказывали помощь самостоятельно.

Позже мальчик попал в больницу и провел в реанимации несколько дней, но не выжил.

По словам пары, на месте не было ограждений или предупреждений об опасных морских обитателях.

