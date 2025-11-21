Россиянка едва не потеряла сознание после укуса медузы в Дубае

SHOT: в Дубае туристка из РФ пострадала от укуса медузы

В Дубае спасли 60-летнюю россиянку, которая пострадала из-за укуса медузы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, после того, как она соприкоснулась с ярко-голубой медузой, у нее резко ухудшилось самочувствие. Сначала у нее опухла рука, после этого у нее появились симптомы отека Квинке.

Очевидцы заметили, что туристка стала терять сознание, и успели оказать ей необходимую помощь.

Подобный случай до этого произошел с туристами из России в Малайзии. Двухлетний ребенок играл в воде, когда его укусила ядовитая медуза. Мать сразу вытащила его на берег, к этому моменту мальчик уже перестал дышать.

Так как рядом, по словам родителей, не было специалистов, сердечно-легочную реанимацию проводил отец, ему помогали другие туристы.

В больнице у маленького пациента начались осложнения, в реанимации он провел пять дней. Спасти ребенка медикам не удалось.

