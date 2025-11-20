В Малайзии двухлетнего россиянина убила медуза. На пляже не было спасателей и медиков

Самая ядовитая медуза в мире ужалила двухлетнего россиянина в Малайзии. Сразу после этого он перестал дышать. Отцу пришлось делать ребенку сердечно-легочную реанимацию, потому что поблизости не было спасателей и медиков. Ребенок провел в реанимации пять дней и скончался. Родители после его смерти дали совет туристам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Малайзии двухлетнего россиянина укусила ядовитая медуза. Мальчик скончался в реанимации, сообщил портал Free Malaysia Today.

Ребенок находился в больнице Sultanah Bahiyah в Алор-Сетаре, штат Кедах. Он скончался 19 ноября в 9:46, несмотря на усилия врачей.

Играл в море и умер

Родители ребенка рассказали, что утром в субботу, 15 ноября, они находились на пляже Пантай-Ченанг. Мальчик вместе с 32-летней матерью Ольгой плавал на мелководье. Внезапно ребенок сильно закричал, женщина тут же вытащила его на берег, но мальчик уже перестал дышать. Его отец, 32-летний Никита, начал делать сердечно-легочную реанимацию, к нему подбежали другие туристы для помощи. Очевидцы помогли семье дойти до спасателей.

«Они промыли ему [ребенку] рану уксусом, прежде чем отправить его в клинику, а затем в больницу», — рассказал отец мальчика.

Ребенка госпитализировали в Sultanah Bahiyah, у него начались серьезные осложнения из-за укуса. Позднее его перевели в реанимацию, где он провел пять дней. Родители поблагодарили медиков за попытку спасения жизни их сына, они не планируют обращаться в суд. Никита выразил надежду, что смерть ребенка станет предупреждением для других туристов, поскольку в местных водах есть опасность.

Родители хотят кремировать тело сына, затем они вернутся в Россию вместе с прахом.

«Он наш герой... наш маленький ангелочек. Каждый день мы говорили ему, что любим его, и он всегда отвечал, что тоже нас любит», — сказала Ольга, пишет The Star.

Ни спасателей, ни медиков

Родители рассказали SHOT, что часто ездили отдыхать со своим маленьким сыном. Они были в Таиланде, на Бали, а затем поехали в Малайзию. По словам Ольги и Никиты, на пляже, где произошла трагедия, не было предупреждающих табличек и специальных заграждений. Более того, сразу после укуса отец попытался позвать спасателей на помощь, но их не было поблизости. Семья также не смогла вызвать «скорую», им пришлось везти сына в больницу самим .

После смерти ребенка местные власти все же установили предупредительные таблички и спасательные будки.

Родители не ожидали, что могут встретить подобную медузу в Малайзии, так как обычно они обитают в Австралии. После несчастного случая они посоветовали всем туристам брать с собой на отдых уксус и нейлоновые костюмы для купания .

Главная подозреваемая — мать: в Челябинске нашли тело пятилетней девочки В Челябинске уборщица обнаружила в диване в съемной квартире тело пятилетней девочки... 04 ноября 14:21

Смертельно опасная медуза

Мальчика укусила кубомедуза — один из самых ядовитых морских обитателей. Их купол напоминает форму куба или прямоугольника, из-за чего они и получили такое название. Щупальца этих видов достигают трех метров, по всей длине расположены миллионы стрекательных клеток с ядом. При укусе человек умирает за четыре минуты. Это достаточно быстро, потому что, например, яд самой ядовитой змеи — королевской кобры — может убивать за три часа.

Кубомедузы бывают разных видов. «Рука смерти», например, имеет глаза на куполе. Она способна видеть жертву, оценить расстояние до нее и убить. При этом у медузы нет мозга. Обычно они питаются мелкими рыбами, хотя их яд способен убить и крупных морских обитателей. Они не интересуются людьми, но могут охотиться на мелководье, где случайно задевают щупальцами купающихся.

На данные момент противоядия не существует, однако его уже разрабатывают. Яд убивает слишком быстро, поэтому даже в случае создания эффективной сыворотки она может не помочь. Врачи советуют поливать место ожога уксусом, он останавливает распространения яда. При этом сам укус случается в воде, нужно доплыть до берега и где-то найти вещество за пару минут.

В Австралии побережья ограждают сетками красного цвета, потому что красный спектр пугает медуз и они уплывают. Также есть специальные капроновые купальные костюмы. Известно, что кубомедузы не могут ужалить человека в капроне, потому что не воспринимают его как живого. Спасатели перед заходом в воду могут надеть для защиты капроновые колготки на ноги и на руки.