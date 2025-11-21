На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям объяснили, как обеспечить ребенку безопасный просмотр телевизора

Врач Субботина: ребенку можно смотреть телевизор не более двух часов в день
Depositphotos

Для детей 7-10 лет при просмотре телевизора важное значение имеют правильная дистанция до экрана и режим отдыха. Рекомендуемая продолжительность просмотра — 1,5-2 часа с обязательными перерывами, поскольку зрительная система в этом возрасте еще формируется и особенно уязвима. Об этом в интервью РИАМО сообщили врач-офтальмолог Анастасия Самарина и директор по продукту бренда HYUNDAI Екатерина Субботина.

Как подчеркивает Самарина, ребенок должен смотреть телевизор, сидя прямо, а не лежа или под углом. Неправильные позы, по ее словам, увеличивают нагрузку на глаза и могут испортить осанку.

«При просмотре голова долгое время находится неподвижно, что снижает кровоснабжение и способствует развитию отеков, после такого могут возникнуть боли в шее и спине», — предупредила врач.

С технической стороны ключевым фактором является не тип матрицы, а корректные настройки и контроль времени использования, отметила Самарина. Она посоветовала настраивать яркость и контрастность телевизора под освещение в комнате, чтобы добиться мягкой цветопередачи. Также следует использовать фильтр синего цвета, особенно перед сном. Синие оттенки не только негативно влияют на зрение, но и нарушают выработку мелатонина — гормона сна, отметила эксперт.

Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк до этого говорила, что вечерние сериалы, ленты соцсетей и привычка перед сном пролистывать новости чаще всего становятся причиной плохого сна и утренней усталости.

Специалист подчеркнула, что страдает не только сон, но и сами глаза. В темноте зрачок постоянно расширяется и сужается в ответ на резкие перепады яркости — это приводит к быстрой утомляемости глазных мышц.

Ранее родителям дали советы, как справиться с детскими ночными кошмарами.

