Компания мужчин изнасиловала двух сестер-школьниц, которых похитил их друг

В Индии мужчина похитил двух сестер-школьниц и вместе с друзьями подверг насилию

В Индии троих мужчин арестовали после надругательства над двумя сестрами в возрасте 16 и 14 лет. Об этом сообщает The Week.

Инцидент произошел в штате Джаркханд. По данным издания девушки отправились на местную ярмарку и возвращались домой, когда их встретил молодой человек, живший недалеко от них. Мужчина предложил подвезти знакомых на скутере, и они согласились.

Однако вместо дома сосед отвез их в безлюдное место, где их уже ждали друзья мужчины. Там они по очереди изнасиловали несовершеннолетних. Сколько человек принимали участие в произошедшем, не уточняется. Были ли девушки знакомы с остальными насильниками, неизвестно.

Позже школьницы вернулись домой, на следующий день их мать обратилась в полицию. В результате арестовали троих молодых людей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. В нескольких районах проводятся рейды, чтобы задержать других причастных.

Ранее учитель изнасиловал маленькую ученицу в туалете школы и получил пожизненный срок.