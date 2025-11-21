На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила продукты, которые поддержат здоровье зубов

Врач Денисенко: картофель и гречка помогут поддержать здоровье зубов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Правильные продукты помогут поддержать здоровье зубов и десен. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Нашим зубам, как и всему организму необходимы все витамины и минералы. Например, фтор — без него эмаль не в силах противостоять кариесу и кислоте, которая имеется в слюне. Источники фтора — вареная картошка, гречка, морская рыба, салат и укроп, хлеб из муки грубого помола и свежезаваренный чай», — отметила эксперт.

По ее словам, для укрепления десен и предотвращения их кровоточивости важно получать достаточно витамина С, для уменьшения их воспаления — витамин Е. Кроме того, витамин А участвует в выработке слюны, добавила врач. В рацион она посоветовала включать шиповник, болгарский перец, грецкие орехи, морковь, шпинат, брокколи и растительные масла.

Дефицит железа и витамина B12 может спровоцировать появление язв и развитие воспаления языка (глоссита), нарушение кровообращения в деснах и пародонтоз (воспаление десен), добавила Денисенко. Поэтому важно получать и эти вещества с пищей.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярные приемы пищи в ночное время значительно повышают риск развития кариеса.

Ранее россиян предостерегли от отбеливания зубов содой с лимоном.

