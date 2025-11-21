Названы главные признаки дефицита витамина С у детей

Врач Русакова: слабость может быть признаком дефицита витамина С у детей

Усталость, болезненность, слабость, быстрая утомляемость и снижение аппетита могут быть признаками дефицита витамина С у детей. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр и неонатолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Русакова.

По ее словам, дефицит этого витамина у маленьких пациентов встречается достаточно часто, особенно в холодное время года.

«Дефицит витамина С — самое распространенное явление. Это связано с двумя основными проблемами: снижением потребления в пищу свежих овощей и фруктов (особенно зимой и весной). А также любовью к фастфудам и тщательной тепловой обработке овощей (только варим-запекаем, но не едим сырыми)», — пояснила Русакова.

К другим признакам развития дефицита врач отнесла кровоточащие десна, синяки и мелкие кровоизлияния на коже. К основным источникам витамина С она отнесли шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, петрушку, укроп, капусту, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова до этого рассказала «Газете.Ru», что натуральный витамин С полезен для кожи только при приеме внутрь — с пищей или в виде биодобавок. Лучше всего он усваивается из продуктов, богатых биофлавоноидами, полифенолами и клетчаткой. В их числе шиповник, киви, черная смородина, цитрусовые, болгарский перец и картофель.

