На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные признаки дефицита витамина С у детей

Врач Русакова: слабость может быть признаком дефицита витамина С у детей
true
true
close
Depositphotos

Усталость, болезненность, слабость, быстрая утомляемость и снижение аппетита могут быть признаками дефицита витамина С у детей. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр и неонатолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Русакова.

По ее словам, дефицит этого витамина у маленьких пациентов встречается достаточно часто, особенно в холодное время года.

«Дефицит витамина С — самое распространенное явление. Это связано с двумя основными проблемами: снижением потребления в пищу свежих овощей и фруктов (особенно зимой и весной). А также любовью к фастфудам и тщательной тепловой обработке овощей (только варим-запекаем, но не едим сырыми)», — пояснила Русакова.

К другим признакам развития дефицита врач отнесла кровоточащие десна, синяки и мелкие кровоизлияния на коже. К основным источникам витамина С она отнесли шиповник, сладкий перец, смородину, облепиху, петрушку, укроп, капусту, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова до этого рассказала «Газете.Ru», что натуральный витамин С полезен для кожи только при приеме внутрь — с пищей или в виде биодобавок. Лучше всего он усваивается из продуктов, богатых биофлавоноидами, полифенолами и клетчаткой. В их числе шиповник, киви, черная смородина, цитрусовые, болгарский перец и картофель.

Ранее россиянам рассказали, дефицит какого витамина приводит к ожирению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами