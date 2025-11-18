Названы продукты, из которых витамин С усваивается лучше всего

Натуральный витамин С полезен для кожи только при приеме внутрь — с пищей или в виде биодобавок. Лучше всего он усваивается из продуктов, богатых биофлавоноидами, полифенолами и клетчаткой. В их числе шиповник, киви, черная смородина, цитрусовые, болгарский перец и картофель, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

Витамин С — один из самых мощных природных антиоксидантов, он стимулирует синтез коллагена, защищает клетки от окислительного стресса. Кроме защиты от окислительного стресса, витамин С способствует осветлению кожи, а также укрепляет стенки сосудов, повышает их эластичность и улучшает кровоток.

«Употребление витамина С внутрь из перечисленных продуктов обеспечивает безопасное восполнение витамина, поддерживая синтез коллагена и антиоксидантную защиту организма. Биодобавки с защитными капсулами и дополнительными компонентами дополнительно улучшают усвоение и уменьшают раздражающее воздействие на желудочно-кишечный тракт», — объяснила врач.

В отличие от приема внутрь, нанесение на кожу лица натурального витамина С — например, аскорбиновой кислоты, лимона или апельсина — не приносит пользы.

«При контакте с воздухом и солнцем витамин С быстро окисляется, превращаясь в прооксиданты, которые уже не защищают, а, наоборот, повреждают клетки, вызывают воспаление, раздражение, покраснение, шелушение и усиливают сосудистый рисунок. Поэтому косметическая промышленность использует стабильные формы этого микроэлемента. При этом инъекционный витамин С действует значительно эффективнее, чем нанесенный на кожу в составе крема, маски или сыворотки. Чтобы добиться максимального результата, применяют именно инъекционные формы — мезотерапевтические коктейли, биоревитализанты и особенно биорепаранты. Последние считаются наиболее эффективными, поскольку витамин С в них связан с гиалуроновой кислотой, благодаря чему не окисляется и оказывает пролонгированное воздействие на ткани», — заметила врач.

Ранее петербургские исследователи нашли способ быстро проверять молоко на подделку.