В городе Астраханской области объявлена угроза атаки БПЛА

На территории города Ахтубинска Астраханской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава администрации города Александр Сиваков в своем Telegram-канале.

«Из-за возможной атаки БПЛА в городе объявлен режим «красный», — говорится в сообщении.

Глава администрации в публикации призывает местных жителей по возможности не покидать дома.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны атаковали Ростовскую область и оставили сотни домов без электричества.