В городе Астраханской области объявлена угроза атаки БПЛА

На территории города Ахтубинска Астраханской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава администрации города Александр Сиваков в своем Telegram-канале.
«Из-за возможной атаки БПЛА в городе объявлен режим «красный», — говорится в сообщении.
Глава администрации в публикации призывает местных жителей по возможности не покидать дома.
Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее дроны атаковали Ростовскую область и оставили сотни домов без электричества.