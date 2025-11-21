На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СК назвали возможную причину схода вагонов с углем в Иркутской области

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Посторонний предмет на железнодорожных путях мог стать причиной схода с рельсов вагонов с углем в Иркутской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

Следователи Братского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение по неосторожности крупного ущерба. По данным ведомства, размер ущерба в результате схода вагонов с рельсов составил более миллиона рублей.

По данным Восточного МСУТ СК, 21 ноября в 1:15 по местному времени на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем.

«Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в сообщении.

В результате схода вагонов поезда никто не пострадал. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что из-за преграждения пути задерживаются поезда ВладивостокМосква и Чита — Москва. Ожидается, что продолжительность задержек составит менее 2,5 часа.

Ранее на Урале загорелись цистерны с газом.

