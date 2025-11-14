В Госдуме объяснили повышенный интерес россиян к ипотеке

Рост интереса россиян к ипотеке объясняется тем, что люди видят подорожание квартир и хотят купить их относительно дешевле, опасаясь дальнейшего роста цен. Также россияне боятся ужесточения условий по семейной ипотеке, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Рост к базовым программам ипотеки, возможно, объясняется тем, что сейчас ставка хоть и не сильно, но снизилась, но при этом люди видят стабильный рост цен на недвижимость и пытаются, как говорится, запрыгнуть в последний вагон. То есть взять «относительно дешевле». Плюс, конечно, опасаются дальнейшего роста ставок. Повлияло, вероятно, и заявление о грядущих изменениях в льготных программах. Госпрограммы могут быть «ужесточены», об этом уже заявлял Минфин. «Семейку» могут поднять до 10–12%», — отметил Аксененко.

По его словам, конечно, этот факт сейчас подстегивает семьи скорее пытаться «влезть» в программы по старым условиям (6%).

«Я категорически не поддерживаю историю с увеличением льготных ставок, потому что с ними мы вообще отрежем молодым семьям возможность взять ипотеку. Для большинства людей те самые 4–6% разницы будут колоссальными, поскольку сильно увеличится и сумма ежемесячного платежа, и общая переплата по ипотеке», — заключил Аксененко.

В октябре 2025 года был зафиксирован заметный всплеск интереса к стандартным ипотечным продуктам в России. По оценкам аналитиков Домклик, объем выдач кредитов на покупку жилья по рыночным ставкам вырос почти на 38% по сравнению с сентябрем. При этом устойчивым остается и спрос на программы с господдержкой. По данным Сбера, в октябре банк выдал льготных ипотечных кредитов более чем на 270 млрд рублей, что на 23% больше показателя сентября 2025 года. Одновременно доля субсидируемых программ на рынке вновь сократилась на 1,7 п.п., до 76,9%.

Ранее почти 40% опрошенных россиян заявили, что считают доступной ипотеку со ставкой до 5%.