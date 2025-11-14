На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили повышенный интерес россиян к ипотеке

Депутат Аксененко: ипотека становится популярнее из-за страха удорожания жилья
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Рост интереса россиян к ипотеке объясняется тем, что люди видят подорожание квартир и хотят купить их относительно дешевле, опасаясь дальнейшего роста цен. Также россияне боятся ужесточения условий по семейной ипотеке, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Рост к базовым программам ипотеки, возможно, объясняется тем, что сейчас ставка хоть и не сильно, но снизилась, но при этом люди видят стабильный рост цен на недвижимость и пытаются, как говорится, запрыгнуть в последний вагон. То есть взять «относительно дешевле». Плюс, конечно, опасаются дальнейшего роста ставок. Повлияло, вероятно, и заявление о грядущих изменениях в льготных программах. Госпрограммы могут быть «ужесточены», об этом уже заявлял Минфин. «Семейку» могут поднять до 10–12%», — отметил Аксененко.

По его словам, конечно, этот факт сейчас подстегивает семьи скорее пытаться «влезть» в программы по старым условиям (6%).

«Я категорически не поддерживаю историю с увеличением льготных ставок, потому что с ними мы вообще отрежем молодым семьям возможность взять ипотеку. Для большинства людей те самые 4–6% разницы будут колоссальными, поскольку сильно увеличится и сумма ежемесячного платежа, и общая переплата по ипотеке», — заключил Аксененко.

В октябре 2025 года был зафиксирован заметный всплеск интереса к стандартным ипотечным продуктам в России. По оценкам аналитиков Домклик, объем выдач кредитов на покупку жилья по рыночным ставкам вырос почти на 38% по сравнению с сентябрем. При этом устойчивым остается и спрос на программы с господдержкой. По данным Сбера, в октябре банк выдал льготных ипотечных кредитов более чем на 270 млрд рублей, что на 23% больше показателя сентября 2025 года. Одновременно доля субсидируемых программ на рынке вновь сократилась на 1,7 п.п., до 76,9%.

Ранее почти 40% опрошенных россиян заявили, что считают доступной ипотеку со ставкой до 5%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами