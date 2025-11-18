На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поезд с ранеными бойцами ВС РФ заметили в российском городе

В Башкирии более 1000 людей встречали поезд с ранеными российскими бойцами
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Поезд с ранеными участниками специальной военной операции (СВО), которых везли в госпиталь, заметили в Башкирии. Об этом сообщил портал cityopen.ru, опубликовав снимки с места событий.

Состав сделал остановку в Стерлитамаке. На перрон пришли более 1000 горожан, чтобы поприветствовать бойцов российской армии. Они привезли для раненых военнослужащих гостинцы в коробках, мешках и даже грузовиках. Среди прочего были продукты питания и теплые вещи.

Поддержать бойцов Вооруженных сил (ВС) России, в том числе пришел глава городской администрации Эмиль Шаймарданов. Он передал военным свежую выпечку.

Отмечается, что сопровождающие бойцов не смогли принять все гостинцы, исходя из медицинских соображений и иных требований безопасности. Поэтому часть гуманитарной помощи будет направлена военнослужащим в зону проведения СВО.

Летом этого года в Омске был замечен эшелон с ранеными военнослужащими. На опубликованной в сети фотографии можно увидеть группу людей, предположительно, активистов, которая стоит перед одним из вагонов. Военным были переданы костыли, вентиляторы и средства от насекомых. Также сообщается, что общественники закупили для военнослужащих свежий хлеб.

Ранее бойцам ВС РФ передали 17 тысяч писем поддержки, написанных участниками акции «Письмо Герою».

