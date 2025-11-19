На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале родители обвинили воспитателей детского сада в пьянстве на рабочем месте

Кадр из видео/Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск»

Родители воспитанников одного из детских садов Челябинска обвинили педагогов в распитии спиртного на рабочем месте. Об этом сообщает 31tv.ru в Telegram-канале.

Одна из родительниц стала свидетелем застолья воспитателей сада «Белочка». По информации издания, в тот день учреждение было закрыто для посещения детей. Однако женщина утверждает, что тот раз был не первым, когда работники употребляли алкоголь на рабочем месте. Она отметила, что до этого с бутылкой спиртного якобы видели работника котельной.

Сотрудники сада в свое оправдание сказали, что употребляют алкоголь после смены, и никто из детей этого не видит. Руководство оштрафовало воспитателей. Инициативная группа от родителей написала заявление в прокуратуру.

Ранее во Владивостоке педагогов детсада заметили за готовкой шашлыка в рабочее время.

