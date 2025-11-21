Верховный суд Турции наказал мужа, который ставил лайки другим женщинам

В Турции мужчину осудили за то, что он не давал жене денег и лайкал других женщин

Гражданина Турции наказали за то, что он спровоцировал развод и не был верен жене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.

Пара из турецкого города Кайсери рассталась, так как муж, по словам жены, унижал ее, не давал денег, лайкал фотографии других женщин в социальных сетях. После того, как женщина узнала о его измене, она подала на развод.

Верховный суд Турции признал мужчину виновным в разводе и обязал его выплатить бывшей жене крупную компенсацию. Как уточняется, такое решение суда стало прецедентом.

«Верховный суд утвердил решение суда в Кайсери и признал виновным в разводе мужа, который должен выплатить 500 тысяч лир (950 тысяч рублей – ред.) компенсации и 5 тысяч лир (9500 тысяч рублей) ежемесячно в виде алиментов», — сообщил телеканал.

