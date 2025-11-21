Психолог объяснила, почему мы тянемся к сладкому, когда грустно и одиноко

Если нестерпимо хочется сладкого, то что движет этим желанием в первую очередь — физиология или психология? Практикующий психолог, автор книги «Тюрьма под названием еда» Марина Склярова убеждена: за физической тягой к десерту порой стоит нечто гораздо более глубокое — наши чувства, воспоминания и бессознательные потребности, которые невозможно измерить ложкой или подсчитать в калориях. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Разговоры о сладком почти всегда начинаются с физиологии: с того, как сахар действует на тело. Ведь желание съесть сладкое — естественная часть нашей природы. Сладкий вкус сигнализировал древнему человеку, что перед ним еда, которая безопасна и дает энергию, а материнское молоко с его мягким сладковатым вкусом оставило в нас самую первую память о любви, тепле и заботе. Таким образом, за тягой к сладкому стоит бессознательное желание вернуть то самое чувство комфорта и покоя, которое когда-то было безусловным», — объяснила она.

По словам психолога, раньше сахар попадал в организм естественным образом: медленно, вместе с клетчаткой, которая содержится во фруктах и овощах. И природа никак не рассчитывала, что человек научится извлекать его в чистом виде. Сегодня, поступая в кровь мгновенно, сахар вызывает всплеск энергии, а уже спустя полчаса после его приема — упадок сил.

«Дело в том, что организм реагирует на чистый сахар, как на аварию: уровень сахара резко подскакивает и поджелудочная выбрасывает инсулин, чтобы его утилизировать. Через некоторое время сахара в крови становится уже слишком мало, и тело бьет тревогу: «Дай сладкого!» Так мы попадаем в замкнутый круг: всплеск-спад-голод-снова всплеск. Со временем клетки перестают сжигать жир, а печень превращает избыток сахаров в жировые отложения», — объяснила эксперт.

Важно понимать, что за любовью к сладкому скрывается не только физическая, но и эмоциональная потребность.

«Сладкое ассоциируется у нас с праздником, радостью, детством или чем-то еще, о чем знаете только вы. Важно замечать и осознавать свои ассоциативные связи, поскольку именно это поможет в будущем их разорвать. К примеру, сладкое может ассоциироваться с похвалой («Сделаю дело — заслужу тортик») или утешением («Не плачь, поешь конфетку и все пройдет»). Вспомним, как родители порой оставляли нас одних и давали сладости, чтобы не было грустно. Так с самого детства мы учились искать успокоение или поддержку через вкус вместо стремления к человеческой близости. И вот, уже будучи взрослыми, мы неизменно проводим одинокие вечера с шоколадкой, не понимая, что тело просит не сахара, а нежности, покоя, любви и внимания — как от того самого «материнского» объекта», — отметила она.

По словам эксперта, иногда тяга к сладкому — сигнал организма о нехватке минералов, например кальция или магния. Но чаще всего физический отклик лишь помогает нам понять, что нечто внутри отчаянно просит обратить на себя внимание.

«Поэтому сладкое само по себе — не зло. Оно становится проблемой, когда мы начинаем бездумно его поглощать, «заедая» усталость, пустоту и одиночество. Позиция взрослого — понять, как сладкое влияет на организм. И прежде чем загонять себя в жесткие ограничения, попробовать добавить в свою жизнь немного больше любви, тепла и внимания: к себе и своему телу, к тем, кого вы любите, да и к миру в целом», — резюмировала психолог.

