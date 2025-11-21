Российским предпринимателям назвали плюсы сотрудничества с Китаем

Интерес российских компаний к китайскому опыту заметно вырос за последние несколько лет. На фоне нестабильности рынков и изменений в сфере логистики предприниматели ищут бизнес-модели, которые уже доказали свою эффективность в долгосрочной перспективе. Эксперт Точка Банк Екатерина Круглова, ведущий менеджер в сервисе закупок из-за рубежа Точка Банка, рассказала «Газете.Ru» о плюсах сотрудничества с китайскими предпринимателями.

По словам эксперта, Китай в вопросах деловых практик представляет собой редкий гибрид культур: с одной стороны — почти американский ритм «деньги не спят», когда многие поставщики действительно доступны 24/7 и готовы решать задачи в любое время. С другой — европейский подход к построению долгосрочных отношений: поступательное планирование, ориентация на стабильные, проверенные временем партнерства. Для китайцев важен каждый клиент, но наилучшие условия получают те, с кем удалось пройти через сложные этапы и продемонстрировавшие надежность.

«Одним из ключевых элементов китайского подхода как к жизни, так и предпринимательству является ориентир на долгий горизонт планирования. В отличие от периодически встречающейся в России практики работы до следующей отчетности, китайские бизнесмены рассматривают эффект от текущих инвестиций через несколько лет», — объяснила она.

Ключевая ценность работы с китайскими партнерами — их поразительная гибкость. Это качество заметно даже в самых простых бытовых процессах на любой фабрике.

«Возможность быстро кастомизировать товар под нужды клиента для них — норма, привычная ежедневная практика. Российскому предпринимателю это уже кажется обыденным, но на контрасте с производствами других стран разница ощутима сразу. Пока многие зарубежные фабрики действуют строго по регламенту и не готовы отходить от стандарта, китайские согласовывают нанесение вашего логотипа или небольшие изменения в продукте буквально за несколько минут. Такая оперативность делает сотрудничество с ними особенно ценным и конкурентоспособным», — заявила Круглова.

В предпринимательстве в Китае действует правило: «не ломать препятствие, если его можно обойти». При изменении условий, как внешних, так и внутренних, бизнесмены не сопротивляются, а ищут способы адаптироваться.

Кроме того, гибкость снижает уровень напряжения в управлении компанией. В китайской бизнес-культуре не принято повышать голос, демонстрировать раздражение или продавливать собственную позицию. Излишнее проявление эмоций приравнено к риску потерять репутацию перед собеседниками. Даже при сильных разногласиях переговоры проходят спокойно, с предельным вниманием к формулировкам. Это создает пространство для поиска компромисса, не разрушая выстроенных отношений.

«Для российских предпринимателей, привыкших к прямоте и эмоциональной вовлеченности, такой стиль может показаться чересчур сдержанным. Но именно это обеспечивает стабильность в длительных партнерских отношениях», — заметила специалист.

При этом, если у поставщика перед вами остаются обязательства или нерешенный вопрос, он не исчезает и не уходит в игнор — даже когда «мяч» явно на его стороне.

«Китайцы в таких ситуациях предпочитают аккуратно тянуть время, оставаясь при этом на связи и поддерживая ощущение процесса. Если же чувствуют, что ваше терпение на исходе, переводят коммуникацию на другого человека-посредника или подключают к обсуждению больше людей. Это типично китайский подход, когда коллективное участие помогает сгладить напряжение и совместно доводит дело до результата», — подчеркнула Круглова.

В предпринимательской среде Китая репутация формируется годами и считается ключевым активом. Причем как для компании, так и для отдельного человека. Ситуации, когда бизнесмен пытается получить нечестную выгоду за счет партнера, могут закрыть ему доступ к рынку на длительный срок. Существуют даже открытые региональные рейтинги надежности компаний и предпринимателей.

«Прозрачность порождает стремление вести дела ровно, без форсирования и давления. Особенно в отношениях с клиентами китайцы стремятся «держать лицо» и сохранять репутацию. Ради положительного отзыва они готовы пойти практически на все: предоставить бесплатные образцы, сделать скидку на первую и последующие партии, кастомизировать продукт под запрос. Более того, все больше фабрик в Китае берутся за полный цикл работ и предлагают поставки на условиях CIF — фактически «под ключ» без посредников: от производства до доставки прямо к вашей двери, включая логистику и таможенную очистку. Такой подход делает сотрудничество не только удобным, но и по-настоящему надежным», — резюмировала она.

