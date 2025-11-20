На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банки и организации получат платный доступ к базам данных МВД

Госдума приняла закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах
true
true
true
close
Global Look Press

Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий банкам и другим организациям доступ к базам данных МВД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) на платной основе. Соответствующая поправка была внесена правительством в закон «О полиции».

До этого доступ к данным МВД предоставлялся исключительно государственным органам и правоохранительным структурам. Теперь круг получателей информации расширяется за счет коммерческих организаций, включая банки, при условии оплаты услуг.

«Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется организациям, включая банки и иные кредитные организации», — говорится в тексте поправки.

В базах данных МВД содержится информация о лицах, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, владельцах транспортных средств, миграционных данных, а также сведения о регистрации граждан и выданных паспортах. Порядок и размер платы установит правительство РФ.

С 1 января 2025 года действует закон, позволяющий взимать плату с организаций за использование инфраструктуры электронного правительства, включая доступ к государственным базам данных.

Ранее в Госдуме предложили установить ежемесячную надбавку сотрудникам МВД.

