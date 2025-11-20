Автомобилист сбил женщину на велосипеде и попытался ее изнасиловать

Во Франци водитель сбил велосипедистку, а затем попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает портал Actu 17.

Инцидент произошел 11 ноября в Ренне, департамент Иль и Вилен. Жертва, чей точный возраст неизвестен, возвращалась домой на велосипеде после занятий в театральной студии, когда незнакомец за рулем автомобиля намеренно ее сбил.

В результате наезда девушка упала на землю, а злоумышленник припарковался, вышел из машины и сел на потерпевшую сверху. Затем, удерживая ее одной рукой, он попытался сорвать колготки и «совершить с ней половой акт пальцами», но «одежда жертвы помешала этому».

Пострадавшей удалось привлечь криками внимание прохожих, которые спугнули насильника. Тот пытался покинуть место происшествия на велосипеде, но в итоге скрылся пешком и вскоре был задержан. Ему назначили психиатрическую экспертизу, а жертва получила четыре дня полной нетрудоспособности.

Ранее молодые люди затолкали школьницу в машину и, похитив, изнасиловали вчетвером.