На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобилист сбил женщину на велосипеде и попытался ее изнасиловать

Во Франции водитель намеренно сбил велосипедистку, чтобы изнасиловать
true
true
true
close
Shutterstock/Pixel-Shot

Во Франци водитель сбил велосипедистку, а затем попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает портал Actu 17.

Инцидент произошел 11 ноября в Ренне, департамент Иль и Вилен. Жертва, чей точный возраст неизвестен, возвращалась домой на велосипеде после занятий в театральной студии, когда незнакомец за рулем автомобиля намеренно ее сбил.

В результате наезда девушка упала на землю, а злоумышленник припарковался, вышел из машины и сел на потерпевшую сверху. Затем, удерживая ее одной рукой, он попытался сорвать колготки и «совершить с ней половой акт пальцами», но «одежда жертвы помешала этому».

Пострадавшей удалось привлечь криками внимание прохожих, которые спугнули насильника. Тот пытался покинуть место происшествия на велосипеде, но в итоге скрылся пешком и вскоре был задержан. Ему назначили психиатрическую экспертизу, а жертва получила четыре дня полной нетрудоспособности.

Ранее молодые люди затолкали школьницу в машину и, похитив, изнасиловали вчетвером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами