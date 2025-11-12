Молодые люди затолкали школьницу в машину, и, похитив, изнасиловали вчетвером

В Индии четыре молодых человека похитили девушку, удерживали в доме и насиловали

Несовершеннолетняя девушка из индийского штата Бихар подверглась групповому изнасилованию. Об этом сообщает Bhaskar English.

Как рассказала сама пострадавшая, вечером она пошла в туалет, находившийся около ее дома. В этот момент к ней сзади подошли двое молодых людей, схватили ее и затолкали в машину. Чтобы девушка не кричала, ей закрыли рот, по дороге она потеряла сознание.

Позже, очнувшись, она поняла, что находится в запертой комнате, где позже четверо молодых людей подвергали ее насилию.

На следующий день родители забрали девушку домой и заявили родственникам одного из мужчин, что обратятся в полицию.

В отношении всех четверых возбудили уголовное дело. Одного из них, главного подозреваемого, арестовали, остальные скрываются. По словам сестры первого, девушка якобы пришла к ним домой добровольно. Однако сказать точно, как именно школьница попала в их дом, родственница не смогла.

