На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турист под наркотиками спрыгнул со второго этажа в Таиланде

Американский турист прыгнул с балкона в Паттайе под действием веществ
close
Kyodo/Reuters

Американский турист получил серьезные травмы при падении с балкона в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Утром 18 ноября иностранец выпрыгнул с балкона на втором этаже кондоминиума в Паттайе. По информации полиции и спасателей, он находился под воздействием галлюциногенов. Спасатели нашли 45-летнего американца Дэниела Трабу Уайта на газоне с травмами. Он явно был дезориентирован и жаловался на боль в ноге и стеснение в груди. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу.

По словам 18-летней тайки, знакомой Уайта, мужчина, по всей видимости, был пьян от кетамина. Перед прыжком она слышала его громкий крик. Полиция нашла в квартире каннабис и небольшие пакеты с порошком, который также, вероятно, является запрещенным средством. Пострадавшему грозит уголовная ответственность за хранение наркотиков.

Ранее в Таиланде оштрафовали иностранца, который отправился за наркотиками голышом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами