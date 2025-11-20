На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Квартира бывшей солистки Мариинского театра Максаковой выставлена на продажу

Квартира иноагента Марии Максаковой выставлена на продажу за 200 млн рублей
Максим Блинов/РИА «Новости»

Апартаменты Марии Максаковой-Игенбергс (внесена в реестр иностранных агентов в России) выставлены на продажу за 200 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Элитные апартаменты оперной дивы продаются за 200 млн рублей. Квартиру по индивидуальному проекту продают в комплекте с великолепным вид на набережную и гостиницу «Украина», — цитирует канал один из сервисов недвижимости.

Отмечается, что подобные объекты недвижимости в Москве обычно пользуются высоким спросом у представителей элиты, что оправдывает заявленную стоимость.

Поданным канала, в 2021 году эта недвижимость подверглась краже. В результате был нанесен ущерб в размере около $500 тыс.

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс после отъезда из России в начале 2022 года открыто критиковала действия российских властей и занималась сбором денежных средств для Вооруженных сил Украины. В настоящее время певица находится в розыске.

Ранее Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость.

