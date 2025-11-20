Квартира бывшей солистки Мариинского театра Максаковой выставлена на продажу

Квартира иноагента Марии Максаковой выставлена на продажу за 200 млн рублей

Апартаменты Марии Максаковой-Игенбергс (внесена в реестр иностранных агентов в России) выставлены на продажу за 200 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Элитные апартаменты оперной дивы продаются за 200 млн рублей. Квартиру по индивидуальному проекту продают в комплекте с великолепным вид на набережную и гостиницу «Украина», — цитирует канал один из сервисов недвижимости.

Отмечается, что подобные объекты недвижимости в Москве обычно пользуются высоким спросом у представителей элиты, что оправдывает заявленную стоимость.

Поданным канала, в 2021 году эта недвижимость подверглась краже. В результате был нанесен ущерб в размере около $500 тыс.

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс после отъезда из России в начале 2022 года открыто критиковала действия российских властей и занималась сбором денежных средств для Вооруженных сил Украины. В настоящее время певица находится в розыске.

Ранее Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость.