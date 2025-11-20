В Екатеринбурге четверо детей обвинили приемную мать в побоях

Жительницу Екатеринбурга будут судить за истязание приемных детей. Об этом стало известно kp.ru.

По данным источника, 56-летнюю Марию Т. обвинили в побоях приемные дети – девочки 12, 11 и 7 лет, а также их 10-летний брат. Они утверждали, что приемная мать их систематически била руками. Избиения начались в сентябре прошлого года.

В начале ноября женщину задержали, но она так и не признала своей вины. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК «Истязание двух или более малолетних». Опекунше грозит до семи лет лишения свободы.

Сама женщина отказалась комментировать обвинения в свой адрес. На суде Марию не взяли под стражу и отпустили домой. Где сейчас находятся ее приемные дети, не уточняется.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области также не стали обсуждать ход расследования.

Ранее мачеха год избивала и оскорбляла падчерицу и предстала перед судом в Татарстане.