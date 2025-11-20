Россиянку, передававшую ВСУ сведения о ПВО в Новороссийске, осудили на 14 лет

Россиянку осудили на 14 лет за передачу данных о ПВО Новороссийска ВСУ

Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам колонии гражданку России, собиравшую и передававшую украинской стороне информацию о расположении средств противовоздушной обороны в Новороссийске. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

44-летняя Наталья Лопатко была признана виновной по статье о государственной измене. Следствие установило, что в январе 2024 года она собирала данные о расположении ПВО и передавала их гражданке Украины, зная, что отец последней служит в ВСУ.

В распространенных ведомством кадрах осужденная признает, что передавала данные о местоположении российских ПВО, «акцентировала внимание на необходимости передачи ему этих данных».

Также 20 ноября сообщалось, что Тульский областной суд признал местного жителя виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Мужчина был признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). Следствием установлено, что 29-летний туляк, используя мобильное банковское приложение, осуществил перевод криптовалютных средств на счет зарубежной организации, ведущей деятельность, угрожающую безопасности России.

