Жителю Тулы дали 12,5 года колонии за госизмену

Жителя Тулы осудили за перевод денег организации, действующей против РФ
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Тульский областной суд признал местного жителя виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд вынес приговор, согласно которому М. приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена сроком на 1 год и 6 месяцев», — отметили в пресс-службе.

Мужчина был признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). Следствием установлено, что 29-летний туляк, используя мобильное банковское приложение, осуществил перевод криптовалютных средств на счет зарубежной организации, ведущей деятельность, угрожающую безопасности России.

Собранные средства планировалось использовать для закупки обмундирования, амуниции, тактического снаряжения, вооружения, боеприпасов и различной техники, включая дроны, которые предназначались для организации диверсий на военных и критически важных инфраструктурных объектах на территории России.

Данное преступление было выявлено и предотвращено сотрудниками УФСБ по Тульской области.

Ранее в Москве на 25 лет осудили мужчину, который взорвал автомобиль российского офицера.

